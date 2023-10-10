تألق «نيشنس برايد» لجودلفين في كندا    

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «نيشنس برايد» لجودلفين بلقب سباق «كانيديان انترناشونال ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم في مضمار «وودباين» بكندا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.03.65 دقيقة وبفارق طولين وربع طول عن «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان. وجاء في المركز الثالث «أدهامو» بقيادة الفارس كازوشي كيمورا وإشراف المدرب تشاد براون.

بطل متميز

وقال المدرب شارلي آبلبي: شعرت بارتياح من الموقع الذي شغله «نيشنس برايد» بقيادة وليام بيوك، ولكن جيمس دويل يشكل دائماً خطورة في المقدمة وكان يركض في الوتيرة التي تناسبه، والميزة التي يتمتع بها «نيشنس برايد» هي التسارع، والأمطار التي تساقطت هنا في آخر 24 ساعة تسببت في تخفيف سرعته الختامية، وفي النهاية رجحت كفة الخيل المتميز.

وأضاف: الخيول مثل «نيشنس برايد» و«مودرن جيمز» تعد خاصة ولهذا حصلت على تأييد شعبي واسع على نطاق العالم، وكل الفضل لفريق شحن الخيل الذي يعمل على معرفة خواص الخيل ورعايتها بشكل جيد.

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