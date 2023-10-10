مضمار العين جاهز لانطلاقة موسم الفروسية 

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلن نادي العين للفروسية والرماية والغولف اكتمال الترتيبات، لانطلاق موسم سباقات الفروسية في 28 الجاري.

وتوجه فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل لنهضة سباقات الخيل، وتنمية مسيرتها لبلوغ أعلى درجات النجاح.

وثمن رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، لتحقيق التطور الكبير، والتقدم الذي تشهده الدولة بقطاع الفروسية، ودورها الريادي في دعم وتشجيع الملاك والمربين والمدربين والفرسان وكافة مرابط الخيل من أجل تحقيق أهدافهم.

وأثنى الرحماني على متابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ما أسهم في تحقيق المكتسبات لمسيرة النادي بكافة الرياضات والألعاب.

وأوضح: الموسم الجديد يشهد 14 فعالية ضمن برنامج السباقات المعتمد، بأعلى المعايير التنظيمية في كافة سباقات الخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة الأصيلة، أو العربية الأصيلة.

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