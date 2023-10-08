خيول الإمارات تخوض تحدي السباقات في كندا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تشارك خيول الإمارات فجر الغد في السباقات التي ستقام على مضمار «وودباين» بكندا، إذ سيشهد شوط «كانيديان انترناشونال ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، مشاركة «نيشنس برايد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: أظهر «نيشنس برايد» تعدد قدراته على نطاق العالم من خلال تحقيقه انتصارات في أوروبا ودبي وأمريكا الشمالية، ويتجه إلى كندا في جاهزية عالية، وتغلب على مجموعة قوية من الخيول في آخر مشاركة له بألمانيا على أرضية ربما كانت أكثر ليونة من النوعية التي يفضلها، ويقدم أداء رائعاً على الأرضية السريعة في الولايات المتحدة العام الماضي، ويبدو الأوفر فرصة في السباق.

تحدي المهرات

وتخوض «ويذا ذا مونلايت» لجودلفين غمار شوط «إي بي تايلور ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضاف المدرب شارلي آبلبي: بدأت «ويذا ذا مونلايت» العام بفوزين جيدين في «ميدان» قبل أن تقدم عرضاً قوياً آخر خلف «إن إيتاليان» في كينلاند، والأرضية لم تناسبها في «داليا ستيكس»، ونتطلع إلى رؤيتها مشاركة على أرضية أكثر اعتدالاً على المسافة التي تناسبها، وهذا السباق ظل هدفاً لها منذ مدة طويلة، ويفترض أن تكون حاضرة بقوة في المنافسة على اللقب.

كما سيشارك «ريمودا» لجودلفين في شوط «نيارتك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس باتريك هزبندز وإشراف المدرب أوين هارتي.

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