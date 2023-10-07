ديتوري يصل إلى الانتصار الـ500 في «نيوماركت» .. «إنسبايرال» نجمة «صن شاريوت ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «إنسبايرال» بلقب سباق «صن شاريوت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، والذي أقيم اليوم في مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، وبقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 1.35.65 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «مكسي دي سيفين» بقيادة الفارس إلكسيس بوشين وإشراف المدرب أندريه فابر.

وجاءت في المركز الثالث «هيريديا» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وبهذه النتيجة يصل الفارس فرانكي ديتوري الذي سيعتزل عالم السباقات في نهاية العام الحالي إلى الانتصار الـ500 على مضمار «نيوماركت».

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