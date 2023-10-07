«ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين في تحدٍ جديد بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يشارك «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، فجر يوم غد ، في سباق «تيرف مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار«كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: عاد «ماستر أوف ذا سيز» من السباق الذي خاضه في وودباين بحالة طيبة، والجميع مرتاح باستعداداته للمشاركة في هذا السباق، وسيكون من الصعب التغلب عليه إذا نجح في تكرار الأداء الذي ظهر به في وودباين مايل.

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