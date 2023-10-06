10 منافسات في الأسبوع الأول بـ «الشارقة للفروسية» ..دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز ينطلق غداً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي



يفتتح نادي الشارقة للفروسية أولى منافسات النسخة 12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، غدا، إيذاناً بانطلاقة فعاليات برنامج منافسات وبطولات قفز الحواجز في الموسم الجديد، والذي يتضمن 11 منافسة أسبوعية، يستضيفها ستة من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، هي نادي الشارقة للفروسية، نادي أبوظبي للفروسية، مركز الإمارات للفروسية، أكاديمية بوذيب للفروسية، نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، ويشرف على المنافسات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين، راعية الدوري، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويتضمن موسم القفز 20 بطولة دولية من جميع التصنيفات، وتنظمها أندية الفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

10 منافسات

يشتمل الأسبوع الأول على 10 منافسات، بمجموع جوائز يبلغ 170 ألف درهم، وتجري 8 منها على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، ومنافستان على الميدان الخارجي، وتبدأ من الارتفاع 80 سم للفرسان من فئة الأشبال، وحتى الارتفاع 140 سم لفرسان المستوى الأول، وبمواصفات جاء معظمها من المرحلتين الخاصة، واثنتان من الجولة الواحدة، ومنافسة واحدة بمواصفات الجولة مع تمايز (140 سم)، خصصت لمشاركة فرسان المستوى الأول

ويمثل حسام زميت، اتحاد الفروسية في أولى منافسات القفز بالموسم، ويترأس لجنة التحكيم الدولي يوسف المحمودي، بمعاونة ثلاثة محكمين، ومسارات المنافسات، يصممها الدولي عباس مهاجر، بمساعدة علي الدليمي، والميادين يشرف عليها عبد الرؤوف محمد، بمعاونة ثلاثة مشرفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز