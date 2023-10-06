منغوليا تسعى لتعزيز العلاقات والشراكة المستقبلية والاستفادة من تجربة وخبرات نادي دبي لسباق الخيل

المصدر: وام

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بحث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، مع سعادة أودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لمنغوليا لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات والاستفادة من تجربة وخبرات نادي دبي لسباق الخيل في تطوير سباقات الخيل وصناعتها في منغوليا.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء العظب لسعادة سعادة أودونباتار شيجيخو، وأكد شيجيخو أن سباقات الخيل تعتبر ثقافة منغولية متجذرة.

وقال: "بحثنا مع اللواء العظب سبل تعزيز التعاون في مجال سباقات الخيل، ويمكننا إنجاز الكثير من العمل المشترك خاصة وأن موسم السباقات في الإمارات يستمر من أكتوبر وحتى أبريل وفي منغوليا من مايو وحتى أكتوبر وهذا يوفر الفرصة للكثير من العمل المشترك".

وأضاف: "نحاول الاستفادة من بيئة السباقات ومرافقها المذهلة في دبي وخبراتها في تنظيم وتطوير السباقات والفروسية في منغوليا".

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: "ناقشنا مع سعادة السفير العلاقات والشراكة المستقبلية، ونعلم أن منغوليا دولة مهمة في مجال سباقات الخيل والفروسية من حيث الثقافة وعدد الخيول والقيمة الاقتصادية، ونقل لنا سعادة السفير رغبتهم في تطوير هذا المجال والاستفادة من تجربة نادي دبي لسباق الخيل الكبيرة والغنية في هذا المجال".

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