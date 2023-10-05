قفز الحواجز يهدي الإمارات الميدالية «السابعة» في آسياد هانغتشو

المصدر: هانغتشو – البيان

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حصد منتخبنا الوطني للفروسية الميدالية السابعة بمنافسات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، إذ فاز بالميدالية البرونزية لمسابقة الفرق لقفز الحواجز.

وأهدى فرسان منتخبنا الوطني للفروسية الميدالية البرونزية في مسابقة قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية من أجل تشريف رياضة الإمارات في هذا المحفل الرياضي القاري.

وثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، دعم القيادة الرشيدة اللامحدود وما وفرته من إمكانات وبنية تحتية لفروسية الإمارات، ما مكنها التواجد على منصات التتويج في المحافل القارية الدولية والعالمية، وأشاد بإنجاز منتخب قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 بإحرازه الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق.

مشاركة

على جانب آخر، تنطلق اليوم في تمام التاسعة صباحاً بتوقيت الصين منافسات الجوجيتسو، ويخوض منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» المنافسات في الأوزان الأربعة المعتمدة للرجال، وهي 62، و69، و77، و85 كجم، وكذلك في الأوزان الأربعة المعتمدة للسيدات وهي 48، و52، و57، و 63 كجم، بواقع 8 لاعبين، و8 لاعبات.

وكانت إجراءات الوزن الرسمية قد أقيمت أمس للأوزان الثلاثة التي ستشارك في المنافسات غداً وهي 48 كجم للسيدات، و62 و69 كجم للرجال، بصالة المنافسات في القرية الأولمبية، تحت إشراف حكام البطولة المعتمدين، ونجح لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني في اجتيازها بنجاح، والحصول على بطاقة المشاركة، إيذاناً بدخول المنافسات التي ستقام على مدار 3 أيام.

منافسات

وستبدأ اليوم منافسات اليوم الأول بمشاركة كل من بلقيس الهاشمي وحمدة الشكيلي في وزن 48 كجم، وخالد الشحي وخالد اسكندر في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي، وسلطان جبر في وزن 69 كجم.

وحرص كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة، وفهد على الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، على حضور إجراءات الوزن الرسمية، ودعم اللاعبين.

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