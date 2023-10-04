منتخب قفز الحواجز يبدأ مشواره اليوم في آسياد هانغتشو

المصدر: هانغتشو - البيان

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يستهل منتخبنا الوطني للفروسية مشواره، اليوم، وذلك ضمن منافسات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، منافسات الجولة الأولى من قفز الحواجز بمسابقتي الفردي والفرق، بمشاركة الرباعي محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي.

وأنهت خيول الفرسان الأربعة مرحلة الفحص البيطري بنجاح، كما خاضت الخيول مرحلة الإعداد على ميدان المنافسات الرئيسي التي بلغت مدتها 60 ثانية لكل خيل.

وأكد محمد الناخي إداري منتخبنا الوطني للفروسية، إتمام جميع الأمور المتعلقة بمشاركة المنتخب في قفز الحواجز بداية من اجتياز الفحص البيطري والتأكد من سلامة الخيول، مروراً بإجراء القرعة التي أسفرت عن دخول منتخبنا إلى الميدان لخوض المنافسات في الترتيب الثاني حسب قائمة الدول المشاركة التي يبلغ عددها 12 دولة.

منافسات

على جانب آخر، أنهت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات، منافسات سباق الفردي للسيدات بمسابقة الطريق ضد الساعة لمسافة 18 كيلومتراً في المركز التاسع بزمن وقدره 27:09.89 دقيقة، وتوجت أولغا زابيلينسكايا من المنتخب الأوزبكي بالميدالية الذهبية بزمن وقدره 24:35.99 دقيقة، فيما توجت اليابانية يونامين إيري بالميدالية الفضية بزمن 25:35.59 دقيقة، وفازت الكازاخستانية ريناتا سلطانوفا بالميدالية البرونزية بزمن 25:36.10 دقيقة.

وسيخوض ثنائي منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية صفية الصايغ وزهرة حسين اليوم سباق الطريق للسيدات لمسافة 140 كم.

وضمن منافسات البطولة، خسر منتخبنا الوطني للشطرنج في منافسات الجولة الخامسة من منتخب تايلاند بمسابقة الفرق بنتيجة (2.5 – 1.5)، كما يستكمل منتخبنا الوطني للشطرنج الجولة السادسة بمسابقة الفرق بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال.

تسجيل

من جهة أخرى، يخضع منتخبنا الوطني للجوجيتسو اليوم لإجراءات الوزن الرسمية في صالة القرية الأولمبية بمدينة هانغتشو في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الصين، لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة الرسمية، في أكبر حدث آسيوي أولمبي.

ومن المنتظر أن يشارك منتخبنا الوطني للرجال بـ8 لاعبين هم: خالد الشحي وخالد البلوشي في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن 69 كجم، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وسعيد القبيسي وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم.

بينما يضم منتخب السيدات 8 لاعبات أيضاً هن: بلقيس الهاشمي وحمدة الشكيلي في وزن 48 كجم، وحصة الشامسي وشمسة العامري في وزن 52 كجم، وهيا الجهوري وأسماء الحوسني في وزن 57 كجم، بالإضافة إلى شما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن 63 كجم.

تتويج

وقام معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، يرافقه وفد من السفارة، وأحمد الطيب من اللجنة الأولمبية أمس، بزيارة إلى منتخب الإمارات للجوجيتسو، الذي سيشارك في البطولة برعاية شركة مبادلة للاستثمار.

حيث كان في استقبالهم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس البعثة، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من من مديري الإدارات التنفيذية بالاتحاد، حيث حث معالي السفير اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل صعود منصة التتويج، وتمثيل الإمارات بأفضل صورة، خصوصاً أن رياضة الجوجيتسو من الرياضات المؤهلة دائماً لحصد الميداليات الملونة في كل المحافل الدولية في ظل الرعاية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي.

كما تلقت بعثة الجوجيتسو اتصالاً هاتفياً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، للاطمئنان على سير الأمور، والاطلاع على آخر المستجدات الخاصة باللاعبين، حيث اطمأن على الحالتين البدنية والذهنية للاعبين واللاعبات، وعبر عن ثقته الكبيرة فيهم لمواصلة الإنجازات، والحفاظ على الصدارة الآسيوية.

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