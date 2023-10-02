«روزاليون» يتألق في يوم الآرك الفرنسي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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حقق المهر «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، فوزاً ثميناً في يوم الآرك الفرنسي بحصد لقب سباق «بري جيان لوك لاغارديه» الفئة الأولى للخيول بعمر السنتين على مسافة 1400 متر في مضمار لونغشامب في فرنسا بقيادة سين لافي وإشراف ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.18.23 دقيقة.

وواصل المهر «إيس إمباكت» انتصاراته بفوزه بلقب النسخة 101 من سباق الآرك لمسافة 2400 متر بقيادة كريستيان ديميرو وإشراف المدرب جيه روغيت مسجلاً 2.25.50 دقيقة.

من جهة أخرى، توج «كلابتون» بشعار «آر آر آر للسباقات» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بلقب سباق «لوكاس كلاسيك ستيكس» لمسافة 1800 متر الفئة الثانية على مضمار شيرشل داونز الأمريكي بقيادة كريستيان توريز وإشراف المدرب شاد صمرز.

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