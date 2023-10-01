«حكم» لـ «شادويل» يطارد لقب «الآرك الفرنسي»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا، الذي يحتضن سباق «الآرك الفرنسي» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى بمشاركة 15 خيلاً أبرزها الجواد «حكم» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، ووصيفه في سباق «كينج جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس» «ويستوفر» بشعار «جدمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكت، و«كونتينيوس» بطل النسخة الأخيرة من سباق «سانت ليجر ستيكس» على مضمار دونكاستر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدن اوبراين.

ويتطلع «حكم» إلى إضافة لقب جديد لرصيد إنجازاته التي حققها وأبرزها لقب سباق «كينج جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس» للفئة الأولى على مضمار آسكوت الإنجليزي في آخر مشاركاته ولقب «كورونيشن كب» للفئة الأولى العام الماضي.

الشوط الافتتاحي

ويقص شريط الحفل الشوط الافتتاحي الأول «بري جان لوك لاغاردير» للفئة الأولى بمشاركة 10 خيول أبرزها «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سين لافي وإشراف ريتشارد هانون، فيما تخوض «الحسن» لـ «شادويل» التحدي في سباق «بري دي لوبيرا» للفئة الأولى المخصص للأفراس والمهرات بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

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