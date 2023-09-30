«الآرك الفرنسي» ينطلق بمشاركة خيول الإمارات اليوم

المصدر: متابعة: علي الظاهري

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ينطلق اليوم مهرجان «الآرك الفرنسي» على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا ويستمر حتى غدٍ بمشاركة خيول الإمارات، وتشهد فعاليات اليوم الأول مشاركة «إمبيستو» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباق «بري دانيال ويلدنشتاين» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس كريستيان ديمورا وإشراف المدرب رورجر فاريان.

وسيصل المهرجان إلى ذروة التحدي غداً، حيث ستتجه الأنظار إلى النسخة الـ101 لسباق الآرك الفرنسي «قوس النصر» بمشاركة الجواد «حُكم» لشادويل، ويعتبر السباق من أغلى السباقات الأوروبية المخصص لخيول الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر»، وتبلغ جوائزه 5 ملايين يورو.

وسيواجه «حُكم» البالغ من العمر ست سنوات، 14 من أقوى الخيول على المستوى العالمي، من أبرزها المهر «ايس إمباكت» الفائز بالديربي الفرنسي وصاحب السجل الخالي من الهزائم في خمس مشاركات آخرها بالسباق التحضيري «بري جيلام دورنانو» للفئة الثانية.

وسيكون «حُكم» جاهزاً للتحدي حسب مدربه أوين بوروز، لخوض منافسات هذا السباق عبر مجموعة من الانتصارات المتتالية كان أبرزها الفوز بسباق «كينج جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس» للفئة الأولى على مضمار آسكوت الإنجليزي في آخر مشاركاته وأيضاً الفوز بسباق «كورونيشن كب» للفئة الأولى العام الماضي.

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