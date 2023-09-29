«حكم» لـ«شادويل» يخوض سباق «الآرك» 3 أكتوبر

المصدر: دبي - وام

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يشارك الجواد «حكم» لـ«شادويل» في النسخة الـ 101 لسباق الآرك الفرنسي العريق، أحد أغلى السباقات الأوروبية، ويقام يوم 3 أكتوبر بمضمار لونجشام وخصص السباق لخيول الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، لمسافة الميل ونصف الميل، 2400 متر، وتبلغ جوائزه 5 ملايين يورو.

وسيواجه «حكم» 4 من أقوى الخيول على المستوى العالمي، من أبرزهم المهر ايس إمباكت الفائز بالديربي الفرنسي وصاحب السجل الخالي من الهزيمة في خمس مشاركات آخرها بالسباق التحضيري بري جيلام دورنانو «فئة2».

واستعد «حكم»، حسب مدربه أوين بوروز، لخوض منافسات السباق عبر مجموعة من الانتصارات المتتالية كان أبرزها الفوز بسباق كينج جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس «فئة1» بمضمار آسكوت في آخر مشاركاته والفوز بسباق كورونيشن كب «فئة 1» العام الماضي. وستجدد المواجهة بين «حكم» ووصيفه في سباق «كينج جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس» الجواد «ويستوفر» بشعار «جدمونت»، صاحب المركز الثاني في سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك».

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