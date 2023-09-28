«الترويض» إلى نهائي الفردي بـ«آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو (الصين) - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهلت فارسة منتخبنا الوطني ناتالي لانكستر، إلى المرحلة النهائية من مسابقة الفردي لرياضة الترويض، ونجحت الفارسة في التأهل ضمن أفضل 15 نتيجة بعد أن حققت على صهوة «كاش دي اكس بي» 67.059 نقطة، ليحل منتخب الإمارات، الذي يشارك للمرة الأولى في الألعاب الآسيوية، بالمركز الثامن، مسجلاً 189.824 نقطة، وذلك ضمن المنافسات التي شهدت مشاركة 32 فارساً وفارسة، في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية،

كما ضمت قائمة المنتخب كل من: علي خلفان الجهوري على صهوة الجواد «اسينكا»، وسجل 61.912 نقطة، وبيانكا شوتز على صهوة «فيرليس دبليو اس»، وسجلت 60.853 نقطة، ومحمد جاسم السركال على صهوة الجواد «هيرمس في»، وسجل 59.147 نقطة.

اهتمام

من جانبه، أشاد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالنتائج التي حققها فرسان الإمارات في منافسات الترويض لمسابقة الفرق، وقال: هناك قفزة كبيرة سجلتها رياضة الترويض، بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأوضح أن منتخب الإمارات للترويض حظي بدعم كبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، من خلال توفير الإمكانات المادية والمعنوية للمشاركة في المحافل الدولية.

على جانب آخر، يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة اليوم ثاني مبارياته في المجموعة الأولى، حين يلاقي منتخب كازاخستان، سعياً لتحقيق الفوز الأول عقب خسارته من نظيره الإيراني في المباراة الافتتاحية.

مشوار

كما سيفتتح منتخبنا الوطني للدراجات مشواره اليوم أيضاً عن طريق دراج منتخبنا الوطني أحمد المنصوري في سباق الأمنيوم الذي يتكون من 4 مراحل هي، السرعة والإقصاء والاسكراتش والنقاط. ويفتتح كذلك منتخبنا الوطني للغولف مسيرته بالدورة من خلال مشاركة الثلاثي محمد سكيك وأحمد سكيك وراشد الجسمي في منافسات الفردي والفرق.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» غادرت إلى الصين صباح أمس للمشاركة في الدورة، حيث يتطلع أبطال العالم للجوجيتسو إلى مواصلة سلسلة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية المختلفة، والتي كانت آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، وتأكيد تربعه على قمة آسيا بعد حصده للقب البطولة الآسيوية في تايلاند بداية العام الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز