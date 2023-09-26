مربط دبي يتوج بـ"كأس كل الأمم" لجمال الخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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فاز مربط دبي بلقب "كأس كل الأمم" لجمال الخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بقاعة "ألبرت" في مدينة آخن الألمانية، بعد منافسة قوية بين أجمل الخيول العربية في العالم، والتي تمثل أقوى المرابط الدولية من مختلف القارات.

وجاء في مقدمة المنافسين المرابط العربية القيادية في إنتاج الجودة الفائقة، ومنها مربط دبي، الذي احتكر المركز الأول للبطولة على مدار تاريخها.

وكان في مقدمة الخيول الفائزة، التي منحت المربط كأس كل الأمم، الفحل "دي سراج"، صاحب العديد من الألقاب العالمية، ونال ذهبية الأفحل، وفاز الفرس "دي شيهانة" بذهبية "قمة الأفراس"، وأكمل المهر "دي شرار" عقد "الهاتريك الذهبي"، وأضافت المهرة "الآسرة" بعمر السنة، لقبا فضيا في "القوة التنافسية".

وحافظ "مربط دبي" على سلسلة ألقاب الأفضلية التي يحققها في جميع البطولات المحلية والدولية، وحصد لقب أفضل أمة بين المربين (كأس الرائد تي دبليو آي هيدلي التذكاري) للعام الثاني على التوالي، ولقب أفضل مزرعة، ولقب أعلى معدل نقاط بين الخيل الفائزة من الذكور، كان من نصيب الفحل الذهبي العالمي دي سراج.

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