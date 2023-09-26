«موج» لجودلفين تشارك في «كوين إليزابيث» 14 أكتوبر

المصدر: دبي - وام

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أعلن المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن مهرة جودلفين «موج» الفائزة بسباق 1000 جينيز الإنجليزي، وبكرنفال كأس دبي العالمي مرتين، تستعد لظهور قوي في سباق كوين اليزابيث بمضمار كينلاند الأمريكي في 14 أكتوبر المقبل.

ونجحت المهرة «موج»، ابنة الفحل «اكسيد آند اكسل»، في تسجيل 3 انتصارات في ثلاث مشاركات خلال العام الجاري، وافتتحت مشاركاتها بالفوز بسباق جميرا فيليز كلاسيك بمضمار ميدان، ضمن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، ثم أعقبته بفوز ثانٍ في الكرنفال بعد شهر في سباق جميرا فيليز جينيز، ثم عادت إلى بريطانيا لتحقق فوزها الكلاسيكي الكبير في سباق 1000 جينيز متفوقة على المهرة «طاهرة» الفائزة لاحقاً بثلاثة سباقات من الفئة الأولى.

وعبر سعيد بن سرور عن سعادته بتعافي «موج»، وقال: تدربت بشكل جيد السبت الماضي، وهي في حالة ممتازة، وسعيد بما تظهره في التدريبات، خطتنا أن نذهب إلى كينلاند لسباق كوين اليزابيث».

وأضاف: الخيار كان إما كينلاند أو صن شاريوت، لكن قررنا أن كينلاند سيكون أفضل تحضير لسباق «بريدرز كب».

وأكد أن السباقات الأمريكية تناسب «موج» أكثر على اعتبار أنها مهرة قوية والمضمار سيناسبها بصورة أفضل.

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