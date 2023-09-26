مربط دبي يمنح الإمارات لقب «كل الأمم»

المصدر: آخن - البيان

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بثلاث كؤوس ذهبية وكأسين فضيتين وأربعة ألقاب أفضلية، منح مربط دبي للخيول العربية، الإمارات لقب بطولة كأس كل الأمم لعروض الخيل العربية الأصيلة، التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس بمدينة آخن الألمانية.

ونال الفحل دي سراج ذهبية الأفحل، وتمكنت الفرس العالمية دي شيهانة من إحراز كأس ذهبية ثانية، وتمكن المهر دي شرار من إكمال عقد الهاتريك الذهبي بالتفوق مجدداً على منافسيه بجدارة عالية.

وبرهن مربط دبي عن قوته بإضافة كأسين فضيتين، أحرزت أولاهما المهرة «دي آسرة»، بينما أحرزت المهرة «دي لين» الكأس الفضية للمهرات.

كما نال المربط كأس الرائد تي دبليو آي هيدلي التذكاري للعام الثاني على التوالي.

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن بطولة كأس كل الأمم أكدت المكانة القيادية للمربط.

وأضاف: «بالنتائج القياسية، نكون قد حققنا بعضاً من الأهداف التنافسية».

من جانبه، قال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي: «المربط كان في مستوى الحدث بكوكبة من خيول الإنتاج المحلي ذات السجلات العالمية، ولذلك كان طبيعياً أن تحقق هذه النتائج الذهبية والألقاب الغالية».

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