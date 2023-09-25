«كنزا» و«مروة» تتوّجان بسباقي كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: باريس - البيان

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فازت المهرتان «كنزا دو كارير» و«مروة»، بسباقي كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1700 متر للخيول العربية الأصيلة، في سن 3 سنوات فقط، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأقيم السباقان أمس بمضمار «كاسترا فيردوزا» الفرنسي، وبلغت جوائزهما المالية 12 ألف يورو لكل سباق.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وذلك للمساهمة في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في القارات المختلفة.

وشهد السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة دراجون، مشاركة 9 مهرات، وتميز بالإثارة والتشويق، حيث خطفت «كنزا دو كارير» لمالكها أشرف محمد أبو كرازا، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة ماكسيم فولون، الفوز بفارق 0.75 طول عن وصيفتها «كانتيت دو غزال» لمزرعة دو غزال، ومسجلة زمناً قدره 1:59:20 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «دجي داحس» لمزرعة دو ماندور.

وتنافست أيضاً 9 مهرات في السباق الثاني لكأس الوثبة ـ جائزة دراجون، واستطاعت المهرة «مروة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة دامين مورين، حصد اللقب بفارق 2,5 طول عن وصيفتها «أندلس» لجاي نيفيس، ومسجلة زمناً قدره 1:57:10 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «كيرورا دو بوزلس» لمارسيل ميزي.

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