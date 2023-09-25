«15» فعالية في موسم «الحبتور» للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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كشف محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجموعة الحبتور الرئيس التنفيذي رئيس اتحاد الإمارات العربية للبولو، أن الموسم الرياضي الجديد لنادي الحبتور للبولو والفروسية، سيتضمن 15 فعالية لأنشطة البولو تجمع بين «التنوع والشمولية» أي أن الفرصة ستكون متاحة لجميع الفئات السنية وللجنسين على حد سواء وسيشمل البراعم والمبتدئين والهواة والمحترفين.

وأوضح الحبتور أن النشاط سينطلق السبت 14 أكتوبر المقبل بمباراة افتتاحية ويستمر لأكثر من 6 أشهر، حيث ينتهي في 27 أبريل المقبل مروراً بسلساة كأس دبي الذهبية 2024.

كما أعرب الحبتور، عن سعادته البالغة باقتراب موعد الموسم الرياضي الجديد للبولو مهنئاً أسرة البولو بالدولة، مشيداً بجهود وتعاون الأندية والأجهزة الإدارية والفنية للعبة ومتمنياً النجاح للموسم الجديد.

الانطلاقة

وسينطلق نشاط النادي السبت 14 أكتوبر المقبل بلقاء افتتاحي سنوي تقليدي، ثم كأس السيدات الخيري في 28 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي تنطلق بطولة كأس الهالوين وتستمر حتى 4 نوفمبر.

وفي 11 نوفمبر تقام بطولة «الملاك» ثم دوري الحبتور خلال الفترة من 12 وحتى 18 نوفمبر، ثم بطولة اليوم الوطني 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 وحتى 2 ديسمبر. وتقام بطولة السير ونستون تشرشل اعتباراً من 5 وحتى 9 ديسمبر وفي 15 ديسمبر ينطلق مهرجان الحبتور ويستمر حتى 23 منه.

الإثارة

كما سيشهد مطلع العام المقبل 2024 قمة الإثارة والمتعة بداية من دوري نادي الحبتور في الفترة من 6 وحتى 13 يناير المقبل، أما سلسلة كأس دبي الذهبية فستنطلق في 18 يناير ببطولة كأس دبي الفضية التي تستمر حتى 3 فبراير، ويعقبها كأس دبي الذهبية في 7 فبراير حتى 24 منه.

وينطلق كأس تحدي دبي في الأول من شهر مارس ويستمر حتى العاشر من شهر مارس، ثم دوري الحبتور من 23 إلى 30 مارس، بينما تقام بطولة الماسترز خلال الفترة من الأول وحتى السادس أبريل، ويعقبها بطولة كأس دبي خلال الفترة من 15 وحتى 20 أبريل، ويختتم النشاط ببطولة دوري الحبتور خلال الفترة من 23 وحتى 27 أبريل 2024.

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