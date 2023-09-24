«أبتاون» يهزم «دريم» في سباق كأس الوثبة بمضمار تكساس

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المهر «أبتاون وولك ذا لاين» لجون وكريستا هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة أدريان موراليس، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، البالغة جائزته 10.000 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم أول من أمس بمضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس الأمريكية. ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.

مواجهة

وشهد السباق البالغ طوله 1400 متر مواجهة قوية بين 7 خيول عربية أصيلة، بعد انسحاب «أبتاون كيبمينيمايند»، وانحصر التنافس في آخر 400 متر بين «أبتاون وولك ذا لاين»، ووصيفته المهرة «دريم» لبلاك بوتر، بإشراف تيري إيتون، وقيادة فيكتور مانويل أوريتا من جهة أخرى، يستضيف مضمار كاسترا ـ فيردوزا الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1700 متر، خصصت للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزة كل منهما 12 ألف يورو.

جذب

يجتذب السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز جائزة دراجون 9 مهرات، ويمثل خيول الإمارات المهرة «نجوى» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة هوجو مويسون.

وتتنافس أيضاً 9 مهرات في السباق الثاني لكأس الوثبة ـ جائزة دراجون، وتمثل خيول ياس لإدارة السباقات المهرة «ملاك» بإشراف دي موريسون، وقيادة أنتوين ويرل.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز