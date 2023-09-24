ختام المحطات الأوروبية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم اليوم المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك عندما يستضيف مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا المحطة الحادية عشرة للكأس الغالية في نسختها الثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشهد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته الحادية عشرة بهولندا، مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في القارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

قائمة

وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة من أبطال سباقات الكأس الغالية في المحطات السابقة ونجوم السباقات الكبرى للخيل العربي عالمياً وهم: الجواد «ميسي» (داحس × جين دي ارك بنت دورمان) للمالك فيدو كيرسميكرز وإشراف المدرب تيمو كيرسميكرز وقيادة الفارس وليام مونجيل، الجواد «جـــارف» (داحس × كيس دي غزال بنت دورمان) للمالك هيف بن محمد القحطاني بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس أدري دي فريس، الجواد «سلوى» (كالينو × راقية بنت عامر) للمالك وذنان ريسينغ وإشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس ستيفن بروكس، «اليكيو» (نيشان × جيبلينا بنت درويش) للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير وقيادة الفارس روبن هايدينز، «بيكاسو تي» (مغادير × بايبا تي بنت ديجندل) للمالك إس بي إم هورس ريسينغ وإشراف المدرب سوزان بوستيما وقيادة الفارس ستيفن هيلين، «فريدة بيه» (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس كريستوف ديهينز، «بابليون تي» (المرتجز × بايبا تي بنت جندل) للمالك والمدرب زوتيليف جيرارد وقيادة الفارس كوبي فاندربيكي.

نجاحات

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: مع الوصول لختام المحطات الأوروبية في هولندا، نؤكد أن سباقات الكأس الغالية التي شهدتها مضامير أوروبا الشهيرة حققت نجاحات غير مسبوقة في نسختها الثلاثين، بعد أن أقيمت في دول ذات اهتمام كبير ومشترك مع دولة الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي والارتقاء بمسيرتها لأعلى المراتب مثل: «فرنسا، إيطاليا، بولندا، بلجيكا، السويد، بريطانيا، كازان روسيا، ألمانيا»، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العريقة على مدار مسيرته التاريخية».

دعم

وأضاف الرحماني: «إن ثمرة هذه النجاحات تعود للدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، ويعكس أيضاً الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وحرصه الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي، مشيداً بالأصداء المميزة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية وما تمثله من مكسب مهم لمسيرة الحدث».

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