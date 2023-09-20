«دبي لسباق الخيل» ينضم إلى «الإمارات لسباقات السرعة»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عن انضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى سباقات النسخة الثانية من السلسلة ابتداءً من الموسم المقبل الذي سينطلق أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد، تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق السلسلة للعام الثاني على التوالي، إذ يعد سموه أحد أعمدة سباقات الخيل في الدولة، معبراً عن اعتزازهم بأن يكونوا جزءاً من هذه البطولة المميزة التي سيحتضن مضمار «ميدان» العالمي الجولة الثانية منها، وبالتحديد سباق (القرهود للسرعة) في ديسمبر المقبل، ما يشكل قاعدة أخرى للتعاون بين نادي دبي لسباق الخيل وبقية الأندية المشاركة، متمنياً التوفيق لكل المشاركين في السلسلة التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين نخبة الخيول.

نجاح كبير

وبدوره، تقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، مدير عام مضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على استمرار السلسلة للعام الثاني على التوالي التي حققت نسختها الأولى نجاحاً كبيراً، وساهمت في خلق أرضية جديدة للمنافسات في سباقات الموسم، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان للتنافس على لقب البطولة التي نالت إشادة الجميع.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي على دعمهم للسلسلة عبر انضمام مضمار «ميدان» إلى جولات البطولة، مضيفاً إن تواجد المضمار العالمي في السلسلة سيعطي زخماً أكبر للبطولة.

كما تحدث محمد الأحمد عن النسخة الثانية من السلسلة، مؤكداً أن الانطلاقة ستكون مع «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» التي ستقام على مضمار «الشارقة لونجين»، تليها الجولة الثانية (سباق القرهود للسرعة) على مضمار «ميدان»، فيما سيكون الختام مع «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة».

نقلة نوعية

وبدوره، رحب سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات السلسلة، مؤكداً أن مضمار (ميدان) يعد أحد أبرز المضامير المحلية والعالمية، وتواجدهم في السلسلة سوف يضيف المزيد من القوة والإثارة على البطولة.

وأشاد سلطان اليحيائي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة للعام الثاني على التوالي.

وأضاف: إن البطولة أحدثت نقلة نوعية في سباقات الخيل، والدليل النجاح الكبير الذي حققته والتي أصبحت مطمحاً وهدفاً لجميع الملاك والمدربين.

استعداد مبكر

ومن جانبه، أكد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن عودة السلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بنسختها الثانية، ما هو إلا دليل كبير على النجاح التي حققته الموسم الماضي التي شهدت مشاركة أبرز الخيول في سباقاتها.

كما أشاد ياسر مبروك، بانضمام نادي دبي لسباق الخيل إلى جولات النسخة الثانية من السلسلة، مؤكداً أنهم أعدوا العدة منذ نهاية الموسم الماضي لتوسيع البطولة، إذ تم التواصل مع مضامير الدولة، للدخول في هذه السلسلة عبر آلية جديدة، معبراً عن تطلعه لانضمام باقي أندية ومضامير الدولة إلى السلسلة.

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