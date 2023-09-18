«الحطاب» يحصد «كأس الوثبة» بمضمار «لنجفيلد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي، وبيتر همرسلاي لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 55)، البالغة جائزته المالية 4 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار لنجفيلد بارك في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

فوز

واجتذب السباق لمسافة 2600 متر 8 خيول عربية أصيلة، وكان «الحطاب» بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، هو البارز بين المتنافسين، وتصدر في آخر 400 متر، وحافظ على ثباته بشكل جيد، قبل أن يحقق الفوز بسهولة بفارق 4 أطوال عن «ألوف» لستيف بلاك ويل، بقيادة لويس ساندرس، بينما جاء ثالثاً بفارق 6 أطوال عن الثاني «هيريتاج فالنتينو» لآر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جيمي جابيني، وسجل البطل البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «تبارك»، زمناً قدره 3:00:74 دقائق.

أهداف

وأكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قائلة: نهنئ الحطاب والفريق الفائز بالسباق في لنجفيلد، ويسعدنا أن يفوز بالسباق أحد المربين الصغار، حيث يعد هذا أحد الأهداف الرئيسة لسلسلة فحول الوثبة، وهو تشجيع تربية خيول السباق العربية حول العالم.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة سباق الخيل العربية (ARO): إن المنظمة سعيدة للملاك والمدرب بنجاحهما مع الحطاب اليوم، إضافة إلى فوز آخر للفارس محمد تابتي، ويسعدنا أيضاً أن المراكز الثلاثة الأولى هي سلالات بريطانية، وستحصل على مكافأة نقدية لمربيها كجزء من مخطط دعم المربين هذا الموسم.

سباقات

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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