«ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين يحرز لقب «وودباين مايل» في كندا

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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خطف «ماستر أوف ذا سيز» الأضواء بفوز كاسح في سباق «وودباين مايل» الكندي، المخصص للفئة الأولى لمسافة الميل، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.33.79 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «شيرلز سبيت»، بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف المدرب روجر اتفيلد، وجاء في المركز الثالث «لكي سكور»، بقيادة الفارس ساهين سيفاتشي وإشراف مارك كاس.

وأثبت «ماستر أوف ذا سيز» بطل سباق زعبيل مايل للفئة الثانية في ميدان العام الماضي، نجوميته وسط مشاركة نخبة من الخيول في السباق، ليؤكد جدارته باللقب، بعد مشاركات مميزة في العديد من السباقات المهمة، من بينها وصافة سباق 2000 غينيز عام 2021، فضلاً عن انتصاراته في ميدان وآسكوت هذا الموسم.

سعادة

وأعرب الفارس وليام بيوك عن سعادته بالفوز قائلاً، إن «ماستر أوف ذا سيز» يتمتع بسرعة ختامية عالية، وأظهر فعلاً ما لديه من قدرات، وقيادته ليست أمراً سهلاً في كل الأوقات، كونه جواداً مفعماً بالحيوية، ولذلك أحسن فريق الإسطبل التعامل معه، وكنت حريصاً على عدم التقدم به قبل الأوان، ولكنه انتقل إلى ترس جديد، وكان الجواد الأفضل في السباق، وبفارق كبير، وهو جواد يختلف تماماً عن «مودرن غيمز»، وكلاهما متميز، إلا أن «مودرن غيمز» طبعه مختلف، في حين أن «ماستر أوف ذا سيز»، يحتاج إلى قدر جيد من التعامل، وهو يمتلك كل المواهب المطلوبة.

فوزمن جهة أخرى، حققت «اتيرنال هوب» لجودلفين الفوز الأكبر لها في مسيرتها بانتزاع لقب «جوكي كلوب اوكس» للفئة الثالثة في مضمار اكودكت بامريكا .ً

وقدمت ابنة «تيفيلو» الفائزة بلقب سباق «أوكس ترايل ليستد» في لينغفيلد بارك في الربيع، اداء مميزاً رغم انطلاقتها في ذيل المجموعة المكونة من سبع مهرات، لتظهر «اتيرنال هوب» تسارعاً كبيراً في منتصف المسار المستقيم بقيادة جيمي سبينسر، ونجحت بالفعل في تجاوز نسيسي ماري في الخطوات الأخيرة محققة الفوز بفارق رقبة.

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