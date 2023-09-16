8 خيول تتنافس على كأس الوثبة في «لنجفيلد»

المصدر: (لندن - البيان)

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يستضيف مضمار لنجفيلد بارك في العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 55) لمسافة 2600 متر، بمشاركة 8 خيول تتنافس على الجائزة المالية البالغة 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويتصدر المنافسة الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي، والمدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، الفائز في آخر مشاركة لمسافة الميل وربع الميل بفارق 3,25 أطوال بمضمار باث، وهو المرشح الأوفر حظاً، وتصنيفه 47، وينافسه «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة إدوارد ريس، الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة، وتصنيفه 46.

وينافس على اللقب أيضاً «هيريتاج فالنتينو» لـ آر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين، وقيادة جيمي جابيني، الفائز من قبل على غريمه «الجواهر»، وتصنيفه 49، و«ألوف» البالغ تصنيفه 45.

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