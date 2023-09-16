«شيس بيس» لجودلفين يطارد لقب «سانت ليجر»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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يتطلع «شيس بيس» لجودلفين إلى معانقة لقب سباق «سانت ليجر» العريق لمسافة 2900 متر للفئة الأولى، على مضمار دونكاستر في إنجلترا، ويسعى ممثل الإمارات بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف سايمن وإد كريسفورد لتسجيل رقم قياسي جديد لجودلفين يتمثل في الفوز الثامن بالسباق الكلاسيكي الأخير في موسم سباقات المملكة المتحدة.

وأثبت مهر جودلفين تحسن مستواه في جميع المشاركات الست التي خاضها بإشراف سايمن وإد كريسفورد، وخسر بفارق رقبة عن ديزرت هيرو في سباق «غوردون ستيكس» للفئة الثالثة في مهرجان غلورياس غودوود في مطلع أغسطس الماضي، كما فاز بسباق ليستد في هاملتون يوليو الماضي.

وأكد سايمن كريسفورد جهوزية «شيس بيس» للتحدي اليوم وقال إن مهر جودلفين ظل مستواه متطوراً بثبات طوال العام ويدخل هذا السباق في حالة تأهب عالية، ومن المفترض أن يكون هطول الأمطار الأخير في مضمار دونكاستر عاملاً مساعداً، ونتوقع أن تكون الوتيرة عالية على مسافة الميل وستة فيرلونغ، التي تصب في مصلحته.

واختتم قائلاً: سيتعين على «شيس بيس» التحسن مرة أخرى في هذا المستوى ولكنه يمتلك كل المؤشرات المطلوبة للقيام بذلك.

ويقص شريط الحفل في مضمار دونكاسر الشوط الأول الافتتاحي «شامبين ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية وبمشاركة «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سين لوفي وإشراف المدرب ريتشارد هانان.

تحدٍّ كندي

من جهة أخرى، يخوض «ماستر اوف ذا سيز» لجودلفين تحدي سباق «وودباين مايل» للفئة الأولى بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي في مضمار وودباين الكندي، كما تشارك في الحفل ذاته مهرة السنتين «دازلينغ ستار» لجودلفين في سباق «ناتالما ستيكس» للفئة الأولى بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي.

وينحدر «ماستر اوف ذا سيز» من الفحل دباوي ومنتج محلياً، وقد أثبت جدارته منافساً ذا قيمة في سباقات الميل وخسر بفارق نصف رقبة في 2000 غينيز للفئة الأولى في سنة 2021.

كما استهل موسم خمس السنوات بالفوز في سباق «زعبيل مايل» للفئة الثانية في مضمار ميدان، وحقق «ماستر اوف ذا سيز» فوزه الخامس في مستوى سباقات الفئات في مشاركته الأخيرة في «صمر مايل» للفئة الثانية على مضمار آسكوت في مايو.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «تعامل ماستر اوف ذا سيز مع إجراءات السفر إلى كندا بشكل جيد ونشعر بالارتياح بالطريقة التي عاد بها من فوزه في آسكوت، كما نشعر بأن ظروف السباق في وودباين مناسبة له، إذ أثبت نفسه من قبل على مسافة الميل على مسار فسيح في ميدان، ويبدو أنه مرشح بارز للفوز بالسباق».

أداء جيد

وتطرق آبلبي إلى مشاركة «دازلينغ ستار»، وقال: «ودعت دازلينغ ستار فئة المبتدئة بشكل جيد وقدمت أداءً جديراً في آخر ظهور لها في آسكوت، ونأمل أن يكون الارتقاء إلى مسافة الميل مناسباً لها، الأمر الذي سيعزز من قدراتها التنافسية في السباق».

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