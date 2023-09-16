نتائج متميزة لمنتخب قفز الحواجز في ألمانيا وبلجيكا

المصدر: برلين - وام

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فاز الشيخ علي القاسمي ومحمد الهاجري ومحمد الرميثي، بالمراكز الأولى في أشواط الحواجز بارتفاع 140 سم، ببطولة «ليير» ببلجيكا لقفز الحواجز فئة ثلاث نجوم، ونال عمر المرزوقي المركز الثالث لفئة الخيول الصغيرة، والمركز الثاني في شوط بارتفاع 140 سم، وعبدالله المري المركز الخامس في شوط الجائزة الكبرى.

وحقق محمد الهاجري المركز الأول في بطولة «بادربورن» بألمانيا فئة النجمتين بحواجز ارتفاعها 135 سم، وحصد سالم السويدي المركزين الأول والثاني في شوط الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، ومحمد الرميثي المركز الأول بحواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم.

وعبدالله المري المركز الأول في نهائي «الخيول الصغيرة» عمر 7 سنوات، والرابع في فئة عمر 6 سنوات، وعمر المرزوقي المركز الثالث في شوط الجائزة الكبرى. وتوجه فرسان الإمارات بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعم المنتخب، وأثنوا على الرعاية اللامحدودة في السنوات الماضية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والتي توجت بالإنجازات بالسنوات الماضية، والتأهل إلى الأولمبياد.

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