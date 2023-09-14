«وداد» تتوّج بلقب «سانت لوران» للخيول العربية

المصدر: تولوز - وام

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فازت المهرة «وداد»، لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بلقب سباق «سانت لوران» للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر، الذي أقيم أمس بمضمار تولوز الفرنسي.

والبالغ جائزته 18 ألف يورو. وشاركت «وداد» البالغة من العمر 3 سنوات، والمولودة بمزرعة الوثبة من نسل «نشوان الخالدية»، والفرس «نزيهة»، في السباق، بعد فوزها بسباق «بري أكا»، لمسافة 1400 متر، المخصص للمهرات والأمهار في سن 3 سنوات، والذي أقيم مؤخراً بمضمار لاتست دو بوش بفرنسا. وانتزعت «وداد» الفوز بتفوق كبير أمام 14 مهراً ومهرة، على المضمار العشبي.

وانطلقت «وداد» بإشراف دي موريسون وقيادة إيملين ريفولت، بقوة، وتفوقت بفارق نصف طول عن المهر «نابوكو» لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس، وسجلت 1:26:30 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «منارة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

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