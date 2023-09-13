مربط دبي بطل «الأفراس» في «دولية إيليمينتا» بإيطاليا

المصدر: (دبي - البيان)

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سطر مربط دبي للخيول العربية حضوراً ذهبياً في النسخة الأولى من بطولة إيليمينتا الدولية لجمال الخيل العربية ماستر، التي أقيمت أول من أمس، في مدينة بالاتشيانو الإيطالية.

واستطاعت الفرس «دي جورية» لمربط دبي أن تؤكد مكانتها الجمالية ومستوى الإنتاج المحلي بمواصفاته وجودته العالمية.

وتنال اللقب الذهبي بالإجماع متفوقة على الأفراس المنافسة، التي تمثل عدداً من المرابط المتميزة، ولتسجل بصمتها الذهبية في باكورة بطولات إيليمينتا الدولية لجمال الخيل العربية، وتعزز رصيدها الغني من الألقاب التي أحرزتها في مختلف مراحلها العمرية محلياً ودولياً. وتحتفظ «دي جورية» بالعديد من الألقاب الذهبية في كثير من البطولات الكبرى.

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