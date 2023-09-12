«ديتركسنتا» بطل كأس فاطمة بنت مبارك

المصدر: روما - البيان

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فازت المهرة «ماكاميرا» لمانويلا ديفارو، بكأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما توج المهر «إلينو ديتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بجائزة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما أمس بمضمار «كابانيللي»، بالعاصمة الإيطالية روما. وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لسباقات الخيول العربية، والترويج لتراث الإمارات.

وهيمن «ماكاميرا» بإشراف اندو بوتي وقيادة اليسيو ساتا، على السباق لسن 4 سنوات فما فوق «قوائم»، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 30.800 يورو، بمشاركة 9 من نخبة الخيول. وتوج «ماكاميرا» باللقب بعد صراع مثير، بفارق عنق عن «أونار دو باين» للمالك عبد الرحمن سعيد بن ماجد باليوحه.

ونجح المهر «إلينو ديتركسنتا»، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي وقيادة جيرمانو مارسيلي، في حصد جائزة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1800 متر «قوائم»، البالغة جائزته المالية 19.800 يورو، والذي تنافست به 9 أمهار ومهرات في سن 3 سنوات. وتفوق «إلينو ديتركسنتا» بفارق 4 أطوال عن «إليدور» لكلوديا دي كابريلا.

توج الفائزين ناصر الخاجة القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في روما، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والملحق العسكري وأعضاء السفارة، واناليزا لاندوشي منسقة السباق.

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