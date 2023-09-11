«زايدة عذبة» تتوج بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت المهرة «زايدة عذبة» لعذبة للسباقات، بطلة للنسخة الثالثة من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة، بجائزة مالية قدرها 20.000 جنيه استرليني، تحت رعاية النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ولم تترك المهرة «زايدة عذبة» بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، والفارس تاج اوشيه، أي مجال لمنافسيها من الذكور والإناث، قبل أن تتفوق بسهولة وبفارق 4.25 أطوال عن غريمها «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت.

وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «ايه اف البحر» زمناً وقدره 1:52:35 دقيقة، في السباق البالغ طوله ميل واحد، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «ماي فير» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة الفارس الإيطالي ماركو غياني.

شهد السباق وتوج الفائزين لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجيني هاينز الرئيس التنفيذي لمنظمة سباقات الخيول العربية في إنجلترا، في حين تسلم المدرب فيليب كولنجتون الجائزة إنابة عن المالك، والفارس تاج أوشي جوائزهما.

وتقدمت لارا صوايا بالتهنئة للفائزين، وأشادت بالمشاركة النوعية التي شهدها السباق، وبأداء المهرة غير المهزومة «زايدة عذبة» في هذه الجولة الثالثة للمسابقة تحت رعاية المهرجان، والتي تعد من أهم السباقات في المملكة المتحدة.

وقالت جيني هاينز: نشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمهم المستمر والسخي لسباقنا، والذي يعد هذا الحدث أبرز ما فيه، إلى جانب سلسلة الوثبة ستاليونز التي تحظى بشعبية كبيرة والتي تدعم القاعدة الشعبية لهذه الرياضة، وحول العالم، ونشكرهم أيضاً على زيادة صندوق الجائزة إلى 20.000 جنيه استرليني. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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