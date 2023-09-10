"زايدة عذبة" تفوز بكأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية

المصدر: وام

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فازت المهرة "زايدة عذبة" لعذبة للسباقات، بلقب النسخة الثالثة من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، "الفئة الثالثة" لمسافة 1600 متر.

وأقيم السباق أمس في مضمار "هايدوك بارك" بالمملكة المتحدة، والبالغ جائزته المالية 20 ألف جنيه إسترليني، تحت رعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

وتفوقت "زايدة عذبة" بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، والفارس تاج أوشي، بفارق 4.25 طول على "ابستارت كرو" لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت.

وسجلت البطلة المنحدرة من نسل "ايه اف البحر" 1:52:35 دقيقة، في السباق البالغ طوله ميلا واحدا، وجاءت في المركز الثالث المهرة "ماي فير" للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة الفارس الإيطالي ماركو جياني.

شهدت السباق وتوجت الفائزين لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجيني هاينز الرئيسة التنفيذية لمنظمة سباقات الخيول العربية في إنجلترا، وتسلم المدرب فيليب كولنجتون الجائزة إنابة عن المالك، والفارس تاج أوشي.

وتقدمت لارا صوايا بالتهنئة للفائزين، وأشادت بالمشاركة النوعية في السباق، وبأداء المهرة "زايدة عذبة" في هذه الجولة الثالثة للمسابقة تحت رعاية المهرجان.

وقالت جيني هاينز: " نشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدعم المستمر والسخي لسباقنا، والذي يعد هذا الحدث أبرز ما فيه، إلى جانب سلسلة "الوثبة ستاليونز"، والتي تحظى بشعبية كبيرة، وتدعم القاعدة الشعبية لهذه الرياضة حول العالم، ونشكرهم أيضاً على زيادة الجائزة إلى 20 ألف جنيه إسترليني".

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