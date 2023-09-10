«سيلندر» لجودلفين يتألق في أستراليا

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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واصل «سيلندر» بشعار جودلفين، التألق بعد فوزه بلقب سباق «رن تو ذا روز» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، بمضمار روزهيل الأسترالي، وحقق «سيلندر» انتصاره الثمين، بقيادة الفارس ناش راويلر وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.9.67 دقيقة، بفارق رأس عن «مورافيا»، بقيادة الفارس تايلر سكيلر وإشراف ميشائيل فريدمان، بينما جاء في المركز الثالث «نادال».

وأعرب جيمس كمنغز مدرب جودلفين في أستراليا، عن سعادته بالفوز، وارتياحه للأداء الذي قدمه «سيلندر» بقيادة الفارس راويلر، رغم صعوبة مجريات السباق، حيث تمكن البطل من استغلال أضيق ثغرة، وشق طريقه من خلالها بقوة، حتى عبور خط النهاية، مشيداً بتألق المهر «سيلندر»، الفائز في سباقين من مشاركتين هذا الموسم، واكتساب مزيد من الخبرات في السباقات، بعد المشاركة الأخيرة التي ستسهم في رفع جاهزيته خلال أسبوعين قبل التحدي المقبل.

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