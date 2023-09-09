كأس فاطمة بنت مبارك تجتذب النخبة بهايدوك

المصدر: لندن - البيان

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تنطلق اليوم كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر بمضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة، بجائزة مالية قدرها 20000 جنيه استرليني، وستكون هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة تحت رعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يقام السباق كجزء من سباق كأس هايدوك للسرعة للفئة الأولى.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

وتعد المهرة «زايدة عذبة» البالغة من العمر أربع سنوات، الأعلى تصنيفاً برصيد 95، ويشرف عليها المدرب فيليب كولنجتون الفائز بجميع السباقات الأربعة السابقة لهذا السباق، ثلاثة منها كانت لصالح راعيه الرئيسي، عذبة للسباقات، ويقودها الفارس تاج اوشيه.

وينافس بقوة «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت، التي تسعى لتسجيل فوزها الخامس على التوالي، وهناك وصيف العام الماضي والثالثة في 2021 هي الفرس «أبية عذبة»، التي يدربها بيتر هامرسلي لصالح فريق دلمون للسباقات، ويبلغ تصنيفها 95 ويقودها محمد تابتي، وهناك المهرة «ماي فير» الفائزة حديثاً بمضمار برايتون.

مشاركة كبيرة

وأعربت منظمة السباق العربي (ARO) عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة والنوعية التي ستتنافس في بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة التي ستقام لمسافة الميل في هايدوك بارك.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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