خيول الإمارات تخوض التحدي «عبر القارات»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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تتطلع خيول الإمارات إلى تحقيق انتصارات جديدة في المضامير العالمية، عبر مشاركتها اليوم في مجموعة من السباقات المهمة في عدد من الدول في مختلف القارات.

ويسعى المهر «سيلندر» بشعار جودلفين، إلى كسب التحدي في سباق «رن تو ذا روز» للفئة الثانية، على مسافة 1200 متر، على مضمار روزهيل غاردنس الأسترالي.

وأعرب جيمس كمنغز مدرب جودلفين الرئيس في أستراليا، عن ثقته في «سيلندر»، الذي يتطلع للمنافسة اليوم، بعد أن حل وصيفاً بسباق «غودلن سليبر» للفئة الأولى، والذي سبق له الفوز بلقبي سيلفر سليبر للفئة الثانية، وتودمان ستيكس للفئة الثانية، عندما كان ناشئاً الموسم الماضي، وعاد من فترة راحة، محققاً فوزاً جسوراً بفارق ضئيل في فين ستيكس للفئة الثالثة في كولفيلد، مشيراً إلى أن سيلندر يعتبر جواداً مهماً، يجب وضعه في الاعتبار خلال سباقات السرعة لهذا الموسم.

هدف

ويتطلع «سانتين» لجودلفين الفائز مرتين بسباقات الفئة الأولى لتحقيق الفوز الأكبر في مسيرته، من حيث القيمة المالية في سباق «كنتاكي تيرف كب» للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، الذي يقام على مضمار كنتاكي داونز في أمريكا.

وأكد مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات لجودلفين في الولايات المتحدة، جاهزية «سانتين» للتحدي، وقال إنه في حالة جيدة الآن في تيرفواي بارك، حيث يستمتع بالوجود على المضمار الاصطناعي، وقد تدرب جيداً منذ حصوله على المركز الثاني في أرلينغتون مليون، مشيراً إلى أن «سانتين» يخوض مشاركته الأولى على مسافة أطول تمتد للميل ونصف الميل.

«العاصي» و«إصرار»

من جانب آخر، يتطلع «العاصي» لشادويل إلى إضافة انتصارات جديدة في سجله عبر المنافسة على لقب «باور ستيكس» للفئة الثالثة، على مضمار ليوبارد ستاون الإيرلندي، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف وليام هاجاس.

كما يشارك «إصرار» لـ «شادويل» في سباق «سبتمبر ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر، على مضمار كمبتون الإنجليزي، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف جون وثادي غوسدن.

ويشهد مضمار هايدوك الإنجليزي 7 سباقات اليوم، أبرزها سباق «سبرينت كب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، بمشاركة «سوينغ ألونغ» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وبقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كي آر بورك.

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