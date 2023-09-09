4 مباريات في «قبل نهائي تمهيدي كأس اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تشهد ساحات كرة اليد بالأندية في الخامسة مساء اليوم، أربع مباريات في الدور قبل النهائي بتمهيدي كأس اتحاد اليد للرجال، والذي يقام بنظام الدوري من دور واحد، ضمن كل مجموعة من المجموعتين، والتي تتكون من أربعة أندية، ومن ثم يلعب مباشرة متصدرا المجموعتين على كأس البطولة بالنهائي، وفق نظام البطولة.

وتبرز للواجهة ضمن مباريات المجموعة الأولى، موقعة الصالة الصفراء بزعبيل، والتي تحتضن موقعة الوصل مع الشارقة، وبصالة دبا الحصن يستضيف أصحاب الأرض شباب الأهلي.

وفي المجموعة الثانية يستقبل الجزيرة فريق مليحة بينما يتطلع النصر العودة من دار الزين بفوز على العين.

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