كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة تنطلق غدا في بريطانيا

المصدر: وام

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تنطلق غداً السبت فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق "الفئة الثالثة"، لمسافة 1600 متر بمضمار "هايدوك بارك" في بريطانيا.

وتقام النسخة الثالثة من المسابقة، البالغ جوائزها المالية 20.000 جنيه إسترليني، تحت رعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كجزء من سباق (كأس هايدوك) للسرعة ضمن الفئة الأولى.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات "، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

وتعد المهرة "زايدة عذبة" البالغة من العمر 4 سنوات، الأعلى تصنيفاً، ويشرف عليها المدرب فيليب كولنجتون الفائز بجميع السباقات الأربعة السابقة لهذا الحدث، منها 3 لصالح راعيه الرئيسي، عذبة للسباقات، ويقودها الفارس تاج أوشيه.

وهناك "ابستارت كرو" لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت، والفرس "أبية عذبة"، التي يدربها بيتر هامرسلي لصالح فريق دلمون للسباقات، ويقودها محمد تابتي، والمهرة "ماي فير" الفائزة حديثاً بمضمار برايتون.

وأعربت منظمة السباق العربي “ARO” عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة والنوعية في بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة.

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