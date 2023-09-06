المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية عن إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والتي تشتمل على عدد من البطولات في مختلف قارات العالم.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة بطولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

مؤتمر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك» على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023.

وتوجه الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، بهذه المناسبة، بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دور سموه الرائد في دعم مسيرة تطور الخيول العربية في كل أنحاء العالم، واهتمامه المتواصل بتشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إليها في المجالات كافة للحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها سيراً على درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه».

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