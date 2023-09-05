برعاية منصور بن زايد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية عن إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والتي تشتمل على عدد من البطولات في مختلف قارات العالم.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من سلسلة بطولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أدنيك" على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023.

و توجه الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية،بهذه المناسبة، بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دور سموه الرائد في دعم مسيرة تطور الخيول العربية في كل أنحاء العالم، واهتمامه المتواصل بتشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إليها في المجالات كافة للحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها سيرا على درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان: "يأتي كأس الإمارات العالمي ضمن جهود ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير لتطوير أنشطة وبرامج الخيول العربية المختلفة ودعم مربي وملاك الخيل العربي في كل دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على الخيول العربية باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الإماراتي الوطني والهوية الوطنية التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها لدى الأجيال جيلا بعد جيل".

من ناحيته قال محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية إن هذه السلسلة من البطولات ستقام بالتعاون مع الجمعيات والهيئات في الدول التي ستقام فيها، علما بأن باب المشاركة مفتوح لكل الخيول العربية المسجلة في سجل أنساب "الواهو" في تلك الدول.

وأوضح الحربي أن سلسلة بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تهدف إلى ترسيخ مكانتها في العالم من خلال تسليط الضوء على التراث العربي الأصيل لدولة الإمارات، ونشر قيمه ومبادئه النبيلة، وذلك بدعم القيادة الرشيدة التي تولي اهتماما كبيرا بالفروسية والخيول العربية، لتصبح جسرا للتواصل بين الشعوب، ومنصة لدعم الملاك والمربين لتشجيعهم على تربية واقتناء الخيول العربية والحفاظ على سلالتها.

الجدير بالذكر، أن النسخة الأولى من البطولة ستتضمن 10 جولات بحسب البرنامج الخاص بالبطولة، وأن الجولة الأولى ستقام في إحدى الدول الأوروبية خلال سبتمبر الجاري، وستخصص جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل جولة.

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