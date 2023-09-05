«إليدور» و«إتركسينتا» أبطال كأس الوثبة في إيطاليا

المصدر: روما - البيان

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توج المهر «إليدور»، والجواد «ديامنتيد إتركسينتا»، بسباقي كأس الوثبة ستاليونز، المخصصين للخيول العربية الأصيلة، واللذين أقيما أول من أمس، بمضمار كابريللي ليفورنو الإيطالي، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ونال «إليدور» ، لقب كأس الوثبة ستاليونز الأول، لجائزة تيرينو ، وتفوق «ديامانتيد إتركسينتا»، في سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني، على لقب جائزة ليفورنو.

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