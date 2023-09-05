الريسي: لقب مونديال القدرة يرسخ مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز فرسان دولة الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين في فرنسا، يرسخ مكانة الإمارات العالمية في بطولات القدرة، بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.

وقال الريسي إن فرسان دولة الإمارات يستلهمون القدوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ويسطرون اسم الإمارات في سجلات التاريخ بهذا الإنجاز الرابع على التوالي في بطولة العالم. وتوجه الريسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على دعمه الكبير لرياضة الفروسية. كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعمه لفرسان الإمارات. وأثنى الريسي على حرص الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على الاهتمام بفرسان الإمارات.

وأضاف: «قيادتنا الرشيدة لم تتوان عن توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لرياضة الفروسية عموماً، وسباقات القدرة بشكل خاص، إيماناً منها بأهمية هذه الرياضة في تأسيس أجيال قوية، لصون وتعزيز المكتسبات الوطنية، ونشر روح الفروسية بين أبناء الوطن، والحفاظ على تراث الآباء والأجداد، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى دعائم هذه الرياضة، انطلاقاً من رؤيته المستنيرة، وبفضل هذه الرؤية ودعم القيادة الرشيدة تتحقق الإنجازات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز