«جبلة» يظفر بكأس رئيس الدولة للخيول في ألمانيا

المصدر: بادن بادن - البيان

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نجح الجواد «جبلة» في التتويج والظفر بلقب المحطة الألمانية العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن النسخة الثلاثين، والتي شهدها مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن، أول من أمس.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتميز السباق بالحضور الجماهيري الكبير الذي تخطى 13 ألف متفرج بجانب المشاركة المميزة من نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا، كما شهد تنافساً محتدماً بين الخيول المشاركة في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتمكن الجواد «جبلة» ملك وذنان ريسينغ، بإشراف المدرب ألبان دي ميول وتحت قيادة الفارس سفيان سعدي، من تقديم أداء مبهر قاده للفوز بلقب سباق الكأس الغالية، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 01:53.36 دقيقة.

وفي الختام قام أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وسامي البوعينين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، بتقديم الكؤوس لمدرب الجواد «جبلة» ألبان دي ميول والفارس سفيان سعدي، بحضور يوسف الحيائي، القنصل العام للدولة في ميونيخ.

حضور مميز

وأكد أحمد العطار أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية تتمتع بحضور مميز في مشهد سباقات الخيل الألمانية، مبيناً أن سلسلة سباقات الكأس الغالية تسلط الضوء على إنجازات ومكانة الإمارات الدولية المرموقة في ظل الحضور الجماهيري المميز الذي يتابع السباقات ويتعرف على تراث وثقافة الإمارات ونجاحاتها في مختلف الصعد.

وقال: تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً للحفاظ على مسيرة الخيل العربي باعتباره ركناً أصيلاً في مسيرتنا التراثية الرائدة، كما نعرب عن فخرنا بما شاهدناه في بادن بادن من حضور جماهيري رائع تعرف بشكل مباشر على سباق الكأس الغالية ودور دولة الإمارات في تنظيم هذه السباقات المهمة، مبيناً أن تنظيم الحدث في ألمانيا يعزز الروابط الدولية، ويساهم في دعم مسارات الدبلوماسية الناعمة، مشيداً بنجاحات سباق ألمانيا والمكتسبات الكبيرة التي حققتها الجولة العاشرة للكأس الغالية.

إقبال كبير

من جانبه، قال فيصل الرحماني: سعداء بالنجاحات المبهرة التي سجلها سباق المحطة العاشرة في ألمانيا والتي شهدت إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى حاجز الـ 13 ألف متفرج، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وأضاف: نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لدعمه وتوجيهاته التي تقودنا لنجاحات سباقات الكأس الغالية في كافة المحطات والمضامير العالمية، معرباً عن فخره بالنجاحات التي حققها سباق الكأس الغالية في جولتها العاشرة ومستوى الإشادات والأصداء الواسعة والترحيب الكبير الذي نلقاه من قبل الاتحادات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وجميع أسرة وعشاق الخيل العربية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العطاءات لتقديم سباقات أكثر وبتنوع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي، متوجهاً بالتهنئة لإسطبلات وذنان ريسينغ فوزهم بلقب سباق محطة ألمانيا.

وأشاد الرحماني بنجاحات وعودة سباقات الخيل العربي في ألمانيا تحت مظلة الاتحاد الدولي، الأمر الذي يساهم بتقديم الزخم الكبير لخطط نهضة وإعلاء الخيل العربية في العالم، تجسيداً لرؤية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودوره الريادي لتحقيق النقلة النوعية في مسيرة تطوير منظومة الخيل العربي على الصعيد العالمي.

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