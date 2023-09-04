الجواد " جبلة " يتوّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

المصدر: وام

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فاز الجواد " جبلة" بلقب المحطة الألمانية العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة ال 30، أمس بمضمار "ايفزهايم" العشبي في مدينة بادن بادن، لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر 4سنوات فما فوق.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثا أصيلا من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحضر السباق أكثر من 13 ألف متفرج، بجانب المشاركة المميزة من نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا.

وقطع الجواد "جبلة" البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل (المأمون مونلو × كوثر بنت نظام)، لوذنان ريسينج، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس سفيان سعدي، مسافة السباق بزمن وقدره 01:53.36 دقيقة.

وجاء بالمرتبة الثانية "اليكيو" (نيشان × جيبلينا بنت درويش) للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير وقيادة الفارس ثورهامر هانسن، فيما حل ثالثا "فريدي بي" (تي إم فريد تكساس× فيا هايبولايت بنت داحس ) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، وقيادة الفارس إدواردو بيدروزا.

وفي الختام قام سعادة أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، وسعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وسامي البوعينين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، بتقديم الكؤوس والجوائز لمدرب الجواد " جبلة" ألبان دي ميول والفارس سفيان سعدي.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: " سعداء بالنجاحات المميزة لسباق المحطة العاشرة بألمانيا، والذي شهد إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى حاجز الـ 13 ألف متفرج، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية".

وأضاف: " نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة لدعمه وتوجيهاته التي تعزز تميز سباقات الكأس الغالية في كافة المحطات والمضامير العالمية، كما نعبر عن فخرنا بمستوى الإشادات والأصداء الواسعة والترحيب الكبير في ألمانيا، والذي يدفعنا لتقديم سباقات أكثر بتنوع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي، متوجهاً بالتهنئة لإسطبلات وذنان ريسينج على فوزهم بلقب سباق محطة ألمانيا.

وأشاد الرحماني بعودة سباقات الخيل العربي إلى ألمانيا تحت مظلة الاتحاد الدولي، بما يعزز خطط نهضة وإعلاء الخيول العربية في العالم.



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