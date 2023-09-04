تتويج فرسان الإمارات بذهبية وفضية مونديال القدرة

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت قرية القدرة بمدينة كاستيلسجرات الفرنسية مراسم تتويج أبطال المونديال الذي أقيم أول من أمس، بمشاركة نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة. وتوج فارسا الإمارات راشد أحمد صغير الكتبي بالميدالية الذهبية، وراشد محمد عتيق المهيري بالميدالية الفضية، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها فرسان الإمارات لقب الفردي، فيما نال البحريني عيسى حمد العنزي البرونزية، فيما ذهب لقب الفرق للبحرين.

وصاحب التتويج عزف النشيد الوطني الإماراتي احتفالاً بأبطال الدولة.

شهد الحفل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الفرنسي للفروسية.

وشارك في السباق كل من ميثاء القبيسي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

كما تم تتويج الفائزين في فئة الفرق، حيث نال المركز الأول الفريق البحريني وجاء في المركز الثاني الفريق الفرنسي واحتل المركز الثالث الفريق الإيطالي.

سعادة

أعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير نادي دبي للفروسية، المدير الإداري لفريق الإمارات، عن سعادته الغامرة بمواصلة فرسان الإمارات تفوقهم بالحصول على لقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة علاوة على الميدالية الفضية برغم شدة المنافسة وتحديات المسارات.

كما توجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على الدعم اللامحدود لفرسان الإمارات والذي جاءت ثمرته استدامة هذا الإنجاز العالمي المشرف باسم الدولة.

وأضاف العظب، أن تحقيق اللقب للعام الرابع على التوالي في فئة الفردي يؤكد تماسك المستوى الرفيع الذي تتمتع به القدرة الإماراتية، ما يبعث على الاطمئنان على مستقبل هذه الرياضة في الإمارات.

اعتزاز

من جانبه، أعرب الفارس راشد أحمد صغير الكتبي المتوج بالميدالية الذهبية، عن فخره واعتزازه بإهداء الإمارات هذا اللقب العالمي والحفاظ على تفوق فرسان الإمارات في هذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وتوجه الكتبي بالشكر والتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الفوز الذي تحقق بفضل الدعم اللامحدود.

فرحة غامرة

وعبر راشد محمد عتيق المهيري المتوج بالميدالية الفضية، عن فرحته الغامرة بتحقيق الميداليتين الذهبية والفضية في هذا الحدث العالمي، وتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم الكبير لفرسان الإمارات.

ثمرة الدعم

وأكد المدرب محمد السبوسي، أن تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي يشكل مصدر فخر له وهو ثمرة الدعم اللامحدود للقدرة، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

اسم صعب

وأكد حكمنا الدولي أحمد علي الحمادي، أن مواصلة تفوق شباب الإمارات في مونديال القدرة يعتبر تكملة لنهضة شاملة في الفروسية وضع أساسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز