ذهبية وفضية لفرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة

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توّج فارسا منتخب الإمارات راشد أحمد صغير الكتبي بالميدالية الذهبية، وراشد محمد عتيق المهيري بالميدالية الفضية، في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين بقرية القدرة في كاستيلسجرات بفرنسا. وحصد البحريني عيسى حمد العنزي الميدالية البرونزية، وتوجت البحرين بذهبية الفرق.

جاء تتويج منتخب الإمارات اليوم بعد فوزه أمس بلقب المونديال للمرة الرابعة على التوالي في السباق الذي أقيم بميادين كاستيلسجرات، بمشاركة نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، علماً أن المنتخب فاز أيضا باللقب في نسخ 2017، و2019، و2021.

وتم خلال التتويج عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات احتفالاً بأبطال الدولة، وشهد الحفل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحادين الدولي والفرنسي للفروسية.

وتوجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير نادي دبي للفروسية، المدير الإداري لفريق الإمارات بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، على الدعم اللامحدود لفرسان الإمارات والذي جاءت ثمرته في استدامة هذا الإنجاز العالمي المشرف باسم الدولة.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على دعمه للفريق، وتوفير كافة المتطلبات للمشاركة والفوز في هذه البطولة، وأوضح أن تحقيق اللقب للعام الرابع على التوالي في فئة الفردي يؤكد تماسك المستوى الرفيع الذي تتمتع به القدرة الإماراتية.

وقال إن السباق شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة بسبب تقارب المستويات وجاهزية المنتخبات، وأثنى على رعاية شركة إعمار للفريق المشارك في هذا المونديال وارتباطها بالفوز الذي تحقق، لاسيما وأنها تعد شريكاً أساسياً لنادي دبي للفروسية ولسباقات الخيل بشكل عام.

وأكد الفارس راشد أحمد صغير الكتبي فخره واعتزازه بإهداء الإمارات هذا اللقب العالمي، والحفاظ على تفوق فرسان الإمارات في هذه البطولة، وقال إن السباق شهد تنافساً قوياً في مختلف المراحل، مشيداً بالجواد "إيدي دي مونتريزر" الذي كان في مستوى التوقعات، كما أشاد بالمدرب محمد السبوسي وتوجيهاته وأثرها الفعال في تحقيق الفوز.

وعبر راشد محمد عتيق المهيري، عن فخره بما تحقق في مشاركته الأولى مع المنتخب في مونديال القدرة للشباب والناشئين.

وذكر المدرب محمد السبوسي، أن تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي مصدر فخر له، ويمثل ثمرة الدعم اللامحدود ، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

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