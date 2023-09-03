فرسان الإمارات أبطال مونديال الشباب للقدرة

المصدر: باريس ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاف فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة بعد فوزهم أمس بلقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة الذي احتضنته ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل فرسان الدولة ريادتهم في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفارس راشد أحمد صغير الكتبي، والفارس راشد محمد عتيق المهيري. شارك في السباق كل من ميثاء القبيسي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

وتمكن بطل السباق راشد أحمد صغير الكتبي من انتزاع المركز الأول على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، مسجلاً زمناً قدره 6:06:57 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 19.65كلم/ساعة، وأحرز زميله راشد محمد عتيق المهيري المركز الثاني والوصافة على صهوة «كاسلبار كادبارا»، وسجل 6:08:25 ساعات، وذهب المركز الثالث إلى مملكة البحرين عن طريق عيسى حمد العنزي على صهوة «إرمين دارتجنان»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:54 ساعات.

وشهد السباق اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الفرنسي للفروسية.

وشارك في السباق نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وستقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمنطقة كاستيلسجرات.

وجاء فوز فرسان الإمارات بعد تنافس قوي امتد حتى الأمتار النهائية في المرحلة الأخيرة التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، ليظهر فرساننا حنكتهم ومهارتهم التي مكنتهم من تحقيق اللقب الرابع على التوالي للإمارات.

وتصدر الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، بزمن قدره 1:26:19 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 19.9 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثاني ميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو»، وجاء الفارس خليفة العميمي على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، فيما حل الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، في المركز الثاني عشر، ولازم سوء الطالع الفارس سيف بالجافلة الذي خرج من المنافسة لعدم اجتياز جواده «ايليس» بوابة الفحص البيطري.

وحل الفارس راشد محمد عتيق المهيري بالمركز الثاني في المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 29.2 كيلومتراً، وسجل زمناً قدره 3:04:19 ساعات. وجاء الفارس راشد أحمد صغير الكتبي في المركز الخامس، تلاه في المركز السادس الفارس خليفة راشد العميمي، فيما حلت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثامن.

وصعدت الفارسة ميثاء القبيسي إلى الصدارة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة والتي بلغت مسافتها 33.8 كيلومتراً، وسجلت 4:59:27 ساعات. وجاء الفارس راشد محمد عتيق المهيري في المركز الثاني، والفارس خليفة راشد العميمي في المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز