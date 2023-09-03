«بيركليس» لجودلفين يتألق في أستراليا

المصدر: متابعة ـ علي الظاهري

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حقق «بيركليس» لجودلفين لقب سباق «ترام واي ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر بمضمار راندويك الأسترالي بقيادة الفارس زاكلويد وإشراف جيمس كمنغز مسجلاً زمناً قدره 1:22:85 دقيقة بفارق طول عن «سكاي مان» بقيادة الفارس بريت بريبل وإشراف المدرب كويس وولر وجاء في المركز الثالث «هوب ان يور هيرت».

وأعرب جيمس كمنغز عن سعادته بفوز البطل بعد أداء مميز في السباق محققاً فوزين من أصل مشاركتين، مشيراً إلى أنه «بيركليس» لا يشاركه أحد من خيول الإسطبل في التدريبات، وأثبت تطوره بعد مؤشرات جيدة هذا الموسم ترجمها على أرض الواقع.

من جهة اخرى، خطف «عبلان» لجودلفين لقب سباق «سولاريو ستيكس» للفئة الثالثة على مسافة 1400 متر المخصص لخيول بعمر السنتين على مضمار «سانداون» في انجلترا بقيادة الفارس جيمس دويل واشراف المدرب شارلي أبلبي محققاً زمنا قدره 1:32:50 دقيقة بفارق رقبة عن «انيشفالين».

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