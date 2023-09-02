خيول الإمارات تفوز بلقبي "البريدرز" في فرنسا

المصدر: وام

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فازت خيول الإمارات العائدة للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب تو ماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، بثنائية في فعاليات تحدي "البريدرز" للخيول العربية الأصيلة الفرنسية.

وأقيمت الفعاليات أمس في مضمار "لا تست دو بوش" الفرنسي بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وانتزع المهر "نو ريبلاي الموري"، لقب مربي الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار في سن 3 سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 45 ألف يورو، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق.

وتفوق "نو ريبلاي الموري"، المنحدر من نسل "أزادي" على منافسيه "اكسترا تايم" لجاي نيفس الذي حل ثانياً، و"افجان اكس محبوب" للشقب ريسنج صاحب المركز الثالث، بفارق 1.5 طول، وسجل 2:12:73 دقيقة.

وحققت الثنائية المهرة الرمادية "أفريكا دو مونلو"، بأفضليتها على منافساتها في "تحدي البريدرز" للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن 3 سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو.

وجاء تفوق "أفريكا دو مونلو"، بفارق كبير بلغ 2.5 طول عن "الرشا" للوسمية ريسنج، فيما جاءت في المركز الثالث "العفريتة" للشقب ريسنج، وسجلت ابنة "ايه اف البراق" 2:11:33 دقيقة



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