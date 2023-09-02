تعاون بين «الإمارات للبولو» و«لامارتينا»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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وقع اتحاد الإمارات للبولو مذكرة تفاهم مع لامارتينا بولو وورلد في دبي، لتعزيز العلاقات القائمة بينهما ودعم وتطوير رياضة البولو.

وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ورينيه بيل، الشريك الإداري في لامارتينا بولو وورلد الكائن في منطقة ميدان الحرة بدبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المنظمتين للتعاون والتنظيم مع بعضهما بعضاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك لرياضة البولو، لاستضافة البطولة الثالثة عشرة للاتحاد الدولي لبطولة العالم للبولو تحت رعاية دائرة الاقتصاد والسياحة التابعة لحكومة دبي والتي أعربت عن استضافتها هذه البطولة الدولية المرموقة للبولو والتي تقام كل ثلاث سنوات.

وقال محمد خلف الحبتور إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات مع جهات البولو العريقة وتبادل الخبرات وتطوير هذه الرياضة، إضافة إلى دعم وتشجيع لاعبي البولو في المنطقة.

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