إعلان البرنامج التفصيلي لموسم سباقات الخيل

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن البرنامج التفصيلي لسباقات الخيل في مضامير الدولة لموسم (2023 - 2024)، الذي سينطلق 28 أكتوبر المقبل، ويتضمن الشروط والمسافات والجوائز المالية للسباقات.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، عن سعادته بالتطور النوعي الذي شهده برنامج موسم سباقات الخيل، مشيداً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من إدارات أندية سباقات الخيل، ومدربي الخيل وملاكها، وكل المعنيين بالسباقات بالإضافة إلى وسائل الإعلام. وقال: «نتطلع إلى موسم جديد حافل بالنجاحات والإنجازات، متمنين التوفيق والنجاح لجميع المشاركين».

إضافات نوعية

وتضمن البرنامج الجديد عدداً من التغييرات النوعية التي ستسهم في إثراء سباقات الموسم، أبرزها الحلة الجديدة لسباقات مضمار «ميدان» من خلال إعادة الهيكلة التي أعلنها نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي»، فيما أضاف مضمار جبل علي بطولتين جديدتين هما: «الوصل كلاسيك» و«جبل علي ديستاف».

ترقية

كما شهد البرنامج الجديد ترقية 3 سباقات من الأشواط المشروطة إلى فئة «القوائم» ضمن السباقات التي ستقام على مضمار نادي أبوظبي للفروسية والسباق، بينما تمت ترقية سباقين إلى فئة «القوائم» في روزنامة موسم سباقات نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

ورفع مضمار «الشارقة لونجين» بنادي الشارقة للفروسية والسباق مجموع جوائز «كأس مجلس التعاون الخليجي» لـ200 ألف درهم.

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